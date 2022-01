Burgemeester Oirschot vereerd met schilderij

,,Het is een blijk van waardering voor de manier waarop zij in de Oirschotse samenleving staat en haar functie uitoefent”, vertelt Van Overdijk. ,,Ze biedt iedereen een luisterend oor. Ook de manier waarop ze, ook via social media, opkomt voor de ondernemers vind ik fantastisch.”

Van Overdijk is oprichter en mede-eigenaar van sportschool Corpus Novum. Al bijna twee jaar lang heeft zij iedere dag te maken met de coronamaatregelen. ,,We hadden net een megaverbouwing achter de rug en wilden juist gaan knallen met ons bedrijf. Die knal was ver te zoeken. Het werd juist helemaal stil op de zaak. We kregen heel veel commitment van onze leden: ‘Zo’n mooi bedrijf laat je niet kapot gaan’.”

Voor Van Overdijk was het vooral online lessen draaien. ,,De livelessen geven vind ik enorm leuk aan mijn werk en dat ging niet. Online is voor mij lastig omdat ik slechthorend ben, maar het is me wel gelukt.”

Positieve energie

Met regelmaat zwemt Van Overdijk in koud water, dat geeft haar positieve energie. Die heeft ze nodig want iedere persconferentie is erg stressvol voor haar. ,,Wat ze kunnen bedenken in Den Haag is soms niet uit te leggen.”

Ook schilderen is een uitlaatklep. Op de middelbare school haalde ze hoge cijfers voor tekenen. Ze volgde later les bij Carine Aartsen en deed de vijfjarige kunstopleiding in Arendonk, richting model-/portretschilderen.

Het programma Sterren op het doek was voor haar een inspiratie. ,,Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, was ooit te gast. Ze zei dat ze weleens schilderijen kreeg van hobbyschilders. Toen dacht ik: dát ga ik doen, een schilderij maken van onze burgemeester.

Vereerd

Burgemeester Keijzers-Verschelling: ,,Over het verzoek van Lizette moest ik wel even nadenken, hoor. Wil ik dat wel? Het draait niet om mij. Maar ik ken haar werk, zag een mooi portret van haar man Louis en vond het goed, voelde me ook vereerd. Maar ik vond het wel heel erg spannend. Maar wat ontzettend gaaf gedaan. Súper! Verrassend ook, omdat ik een zwart-witfoto heb ingeleverd.”

Van Overdijk: ,,Ik heb het schilderij opgezet in zwart-wit en grijstinten, maar dat was het niet helemaal. Uiteindelijk heb ik er kleuren in gebruikt. Vier dagen heb ik erover gedaan, vooral de ambtsketen was een lastig klusje, al die ringetjes. Ik ben wel tevreden met het werk. Maar ik ben erg benieuwd wat de eigenlijke kleur van de blouse was.” ,, Zwart, beige, crème”, antwoordt de burgemeester.

Het doek is 120 centimeter hoog en 80 centimeter breed en komt te hangen in de werkkamer van de burgemeester.