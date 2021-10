Burger merkt weinig van financiële onzekerheid Bergeijk, belastingen nauwelijks omhoog

BERGEIJK - Het huishoudboekje van Bergeijk laat voor de komende jaren nog veel onzekerheid zien over grote inkomsten. Wethouder Stef Luijten (Financiën) is niettemin positief gestemd over de financiële (nabije) toekomst van de gemeente.

Judith Evertse

Bergeijk

De grootste kostenposten liggen in het sociale domein. Bergeijk verwacht ook dit jaar weer meer geld kwijt te zijn aan uitvoering van de jeugdzorg (170.000 euro extra) en de huishoudelijke hulp-en voorzieningen die de gemeente biedt vanuit de Wmo (bijna 280.000 euro meer). Die laatste stijging in kosten is voornamelijk te danken aan het feit dat meer mensen gebruik maken van de Wmo-hulp door invoering van een abonnementstarief.

Vertekend beeld

Deze uitgaven zullen ook de komende jaren nog fors op de begroting drukken, zo denkt wethouder Marko van Dalen (Zorg). Dat is ook terug te zien in de begroting: in 2022 denkt de gemeente nog 14.000 euro over te houden, voor de jaren erna (2023 tot en met 2025) doemen flinke tekorten op.

De huidige cijfers geven echter een vertekend beeld, meent Luijten. Hij benadrukt dat er nog veel onduidelijkheden zijn over inkomsten die de gemeente vanuit het Rijk verwacht te krijgen. ,,We worden als gemeente onder andere nog gecompenseerd voor de tekorten op de jeugdzorg, maar het is nog niet duidelijk hoe hoog dat bedrag uitvalt. Dat is afhankelijk van de uitkomsten van de kabinetsformatie.”

Sluitende begrotingen

Met de extra middelen in het verschiet verwacht Luijten ook voor de jaren na 2022 een sluitende begroting te kunnen presenteren. De burgers zullen de onzekerheid niet of nauwelijks in hun portemonnee voelen: het gemiddelde huishouden gaat in 2022 ongeveer 9 euro meer aan gemeentebelasting betalen dan het jaar ervoor.

Ook als het gaat om nieuwe investeringen doet dit college - in de laatste begroting van deze raadsperiode - geen stap terug. Voor 2022 wordt er 5 ton opzij gezet om voorbereidingen te treffen voor de renovatie van de Beatrixschool (Bergeijk). Ook wil het college 3 ton reserveren voor uitbreiding van personeel. Te beginnen met een ambtenaar binnen het sociaal domein: daar verwacht de gemeente al een ton aan kwijt te zijn.

Milieustraat

Daarnaast is Bergeijk van plan 170.000 euro te steken in herinrichting van de milieustraat. Een groot bedrag - ruim 950.000 euro - gaat naar de vervanging van zes woonwagens aan de Standerdmolen in Bergeijk. Zo’n 75.000 euro wordt opzij gezet voor de ontwikkeling van een innovatief fietspad (Fietskronkel) in natuurgebied Einderheide (Riethoven).