Buschauffeurs Hermes staken: 'De hoge werkdruk leidt vroeg of laat tot ongelukken’

Met een man of 15 staan ze wat te buurten aan de poort van de busremise in Valkenswaard: groter is het clubje Hermes-chauffeurs niet dat gehoor gaf aan de oproep van vakbond FNV om het werk dinsdag neer te leggen. Maar wié er is, staat er met vuur in de schoenen en gebalde vuist. Het is deze chauffeurs menens. Zolang er niets verandert aan de hoge werkdruk, hangen stakingen als deze in de lucht.