Busje met tientallen vaten vol drugsafval in Oirschot, ook twee vaten in Someren gevonden

UpdateOIRSCHOT - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een busje met tientallen vaten vol drugsafval gevonden aan de Spottersweg, vlakbij de kazerne in Oirschot. Later, op woensdagochtend, was het in Someren ook raak: op de Bergdijk werden twee vaten in de grond gevonden met vermoedelijk drugsafval erin.

Agenten van de Marechaussee zagen rook uit het busje in Oirschot komen en belden de politie. Er is niemand aangehouden. Het busje en het drugsafval zijn in beslag genomen en worden onderzocht.

Op woensdagochtend werden in Someren ook nog twee vaten in de grond gevonden. Volgens de politie zit daar vermoedelijk drugsafval in. Milieudiensten komen naar de Bergdijk om de vaten weg te halen en te controleren. De politie onderzoekt verder waar de plastic tonnen vandaan komen.

Volledig scherm Op de Bergdijk in Someren vond de politie mogelijk ook drugsafval. Daar zaten twee vaten in de grond. © Politie-eenheid Oost-Brabant

Jerrycans

Dinsdagmiddag werden er nog meerdere jerrycans met drugs gevonden in een bosgebied in Netersel. Specialisten onderzoeken of die iets met de drugsinvallen van maandag te maken hebben.

Daarbij zijn onder meer drie woonwagenkampen en twee woningen in Eindhoven én een autobedrijf in Best doorzocht. Dit in het kader van een groot onderzoek naar de productie en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel geld. Het is niet duidelijk of de vondst van dinsdagnacht hier iets mee te maken heeft.

Drugsafval in Bredase woonwijk

Vorige week trof de politie nog een busje vol drugsafval aan middenin een woonwijk in Breda. Het afval is zeer giftig en gevaarlijk.