Buurt Flinkert in Vessem geschokt door moord: ‘Ik hoorde mensen huilen’

VESSEM - De aanwonenden van de Flinkert in Vessem zijn zeer geschokt door de plotselinge dood van hun buurtgenoot Joost Michels. De 59-jarige Vessemse boomkweker kwam in Macedonië om het leven bij een ruzie met werknemers . Hij heeft daar een bedrijf.

Het slachtoffer zou met een steen op zijn hoofd zijn geslagen. De politie heeft een 45-jarige verdachte aangehouden.

Michels woont met zijn vrouw aan de Flinkert. Het stel heeft drie kinderen. Corrie van den Berg is een van de overburen. ,,Je zag hem niet zoveel. Zijn vrouw wel, die was altijd even vriendelijk. Ik denk dat ze hier zeker al meer dan tien jaar wonen.”

Van den Berg vindt het te triest voor woorden wat er gebeurd is. ,,Haar familie komt uit Vessem. Ik hoorde het nieuws van iemand in de straat. Ik ben er echt helemaal van verschoten. Mensen horen op die leeftijd nog een heel leven voor de boeg te hebben.”

Noortje Bolte uit Hoogeloon komt veel bij de buurman van Van de Berg. Hij is haar vriend en nog maar net aan de Flinkert komen wonen. Ze kent de boomkweker niet. ,,Vessem is net als Hoogeloon een dorp, klein maar fijn", zegt ze. ,,De mensen kennen elkaar en leven met elkaar mee. Ons kent ons. Ik begrijp dat dit nieuws in het dorp wel even binnenkomt. Iedereen vindt dat vreselijk voor het gezin.”