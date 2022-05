Buurt in verzet tegen verbouwing Oirschots pand tot 6 appartementjes

De bedoeling is dat het pand aan de Nieuwstraat, ooit zat er een mortuarium, wordt verbouwd en dan uit vier studio's en 2 appartementen gaat bestaan. Voor wie is voor de omwonenden onduidelijk. Vaag is het ooit gegaan over expats of studenten.

,,Maar er zijn geen studenten in Oirschot", zegt een omwonende tegen de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. ,,Die wonen of thuis of ze gaan Oirschot uit.” Bovendien, wie wil er nou dat zijn kinderen in een ‘hok’ van minder dan 25 vierkante meter gaan wonen?

Parkeeroverlast

Maar dat is eigenlijk niet eens het grootste bezwaar, nee, men vreest vooral overlast rondom parkeren. ,,Waar moeten ze dan parkeren? Er is nu al vaak geen plek in de Nieuwstraat”, stellen de omwonenden.

Voor vier van hen spreekt mr. Blom de commissie toe. ,,In het parkeeronderzoek zijn metingen gedaan op tijdstippen dat er al bijna geen problemen zijn", stipt ze nogmaals aan. ,,Er wordt gesteld dat ze op parkeerplaats Princéehof kunnen parkeren, maar er zijn op ongeveer 100 dagen evenementen in Oirschot waarbij Princéehof overvol staat.”

Quote Dat parkeeron­der­zoek moet op zijn minst opnieuw worden gedaan. Én op andere momenten Omwonenden van de Nieuwstraat

Bovendien, stellen de omwonenden, is dat onderzoek gebaseerd op de situatie van jaren geleden. ,, Er zijn winkels bij gekomen in de straat, het zorgcentrum is gegroeid, het parochiehuis heeft een andere functie gekregen. Kortom, het is drukker geworden, maar er is niet meer parkeerruimte bij gekomen.”

Maar volgens de gemeentejurist is het parkeeronderzoek 'deugdelijk uitgevoerd’. Er wordt schamper om gelachen. ,,Dat onderzoek moet op zijn minst opnieuw worden gedaan. Én op andere momenten.”

Verbouwing

Ook de kleine woonruimtes zonder buitenruimte storen de omwonenden. En zo'n buitenruimte is verplicht volgens het bouwbesluit menen de boze buren. Dat wordt bestreden door gemeente en vergunninghouder: ,,Bij de transformatie van bestaande bouw is een buitenruimte niet verplicht, in tegenstelling tot nieuwbouw.”

En aan het pand aan de Nieuwstraat wordt niets aan de gevel veranderd, zelfs de raampartijen blijven hetzelfde. Maar als er boven ook gewoond wordt, verandert wel het gebruik, zeggen de buren. ,,Dan hebben we inkijk op onze percelen.”

Maar goed, het merendeel snapt echt wel dat er gebouwd moet gaan worden nu er zo'n grote vraag om woonruimte is. ,,Maar dit zijn gewoon teveel woonruimtes op een te kleine plek.” Maar het college van burgemeester en wethouders vindt het plan wel degelijk passend op deze locatie, zegt de jurist.

En dat is het enige waar de bezwaarschriftencommissie zich over zal buigen: of de procedures goed zijn gevolgd en besluiten binnen de kaders zijn genomen. Binnen vier tot zes weken volgt hun advies aan B en W.