Buurt naar rechter tegen Lindenhof: ‘Nieuwbouw veel te massaal’

De nieuwe rotonde is bijna klaar, maar dat geldt niet voor de familieve­te

OOSTELBEERS - Rotonde Haagakkers in Oostelbeers is bijna klaar voor gebruik, maar dat niet iedereen daar onverdeeld blij om is, is te lezen op vier protestborden langs de weg. ‘Graaiers', luidt het verwijt. Een vervelende familievete gaat erachter schuil.

10 november