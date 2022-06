Buurt tegen arbeidsmigranten én toekomstige woningen op terrein voormalig recreatiepark Den Beerschen Bak

Oirschotte­naar maakt zich druk om het lot van 200 bomen, die pal naast zijn eigen woning staan

DEN HAAG/OIRSCHOT – Een bewoner van de Peperstraat in Oirschot vindt tweehonderd bomen vlak bij zijn huis te waardevol om te kappen voor woningbouw. Hij wil via de Raad van State een vergunning voor die kap in gebied Ekerschot- Noord onmiddellijk blokkeren.

22 juni