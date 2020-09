Buurt van Witrijt willen Wagricom niet: ‘we voelen ons niet serieus genomen’

Jongeren vernielen 's nachts meerdere autospie­gels in Hapert en melden zich

26 september HAPERT - In De Vliegert in Hapert zijn vrijdagnacht meerdere autospiegels vernield. Britte Burgmans is één van de slachtoffers. ,,We vonden vanmiddag een briefje met een telefoonnumer in de brievenbus.”