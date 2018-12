Buurtbewoners tegen opheffen parkeervergunning Reusel

Volgens het college van Reusel-De Mierden is de parkeervergunningzone in het centrum van Reusel niet meer nodig. Die werd in 2004 ingesteld, omdat buurtbewoners veel overlast hadden van stapjeugd die in hun straat parkeerde. Alleen met een vergunning kon je op zaterdag- en zondagavond nog parkeren in enkele straten in het Reuselse centrum.