Buurtbewoners Walik zijn hardrijders op de Hobbel beu. ‘Het is wachten op een ongeluk’

Op de erftoegangsweg geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar veel weggebruikers hebben lak aan die regel, zo heeft buurtbewoner Marinus Wagemakers geconstateerd.

De Riethovenaar is lid van actiecomité Leefbaar Walik dat aandacht wil vragen voor de toenemende overlast die de weg geeft. De Hobbel grenst direct aan zijn tuin. ,,Verschillende groepen maken gebruik van de weg. Zoals forensen die bij ASML werken en over de Hobbel rijden om naar hun werk in Veldhoven te komen. Maar ook landbouwers rijden over de weg. Dat zorgt voor flink wat verkeer en geluidshinder.”

‘Kaarsrechte weg nodigt uit tot hard rijden’

Maar waar het actiecomité zich nog het meeste zorgen over maakt is de veiligheid van de weg. ,,Die is op veel plekken kaarsrecht, wat uitnodigt tot hard rijden. Je kunt hier niet veilig oversteken of keren. Het is wachten op een ongeluk. Scholieren moeten over deze weg fietsen. Dat vinden veel ouders eng.”

Quote Regelmatig denderen tractors over die drempels heen, die dan gelanceerd worden. Alberta Veen-Brom, lid van actiecomité Leefbaar Walik

Cijfers van de gemeente Bergeijk ondersteunen die observaties. In 2019 passeerden bijna 2500 voertuigen per etmaal de weg. De gemiddelde snelheid lag toen op 58 kilometer per uur, een ruime overschrijding van de toegestane 30 kilometer per uur.

En dat terwijl er snelheidsremmende maatregelen zijn genomen: de Hobbel bevat bijvoorbeeld wél drempels, fietssuggestiestroken en enkele versmallingen. Maar die bieden dus onvoldoende soelaas. ,,Regelmatig denderen tractors over die drempels heen, die dan gelanceerd worden. Dan knallen die aanhangers erachteraan. Dat zorgt voor extra herrie en trillingen", aldus Alberta Veen-Brom, eveneens Leefbaar Walik-lid.

‘Signalen inwoners nemen we serieus’

Zo’n 50 huishoudens uit Walik hebben zich achter het actiecomité geschaard. De gemeente heeft al gesprekken met deze groep gevoerd over de weg. Wethouder Mathijs Kuijken benadrukt dat hij ‘de signalen van de bewoners absoluut serieus neemt’. Het actiecomité heeft zijn zorgen ook geuit in een brief aan de raadsfracties.

Maar de weg op de schop nemen zit er op korte termijn financieel nog niet in. ,,En we willen eerst afwachten wat de effecten zijn van de nieuwe wegen N69 en Diepveldenweg. Het verkeer op de Hobbel neemt daardoor naar verwachting met 35 procent af. Ook spreken we in een convenant met landbouwers af dat ze de Hobbel zoveel mogelijk vermijden op hun routes.”

Quote Het gaat hier voor een groot deel ook om gedrag van automobi­lis­ten. Wethouder Mathijs Kuijken (gemeente Bergeijk)

‘Hobbel mogelijk straks nog drukker’

Het actiecomité kent deze argumenten, maar is niet meteen overtuigd. ,,Tegelijk met de aanleg van die wegen wordt de Eindhovenseweg in Steensel heringericht. Dat kan de situatie erger maken: de Hobbel wordt dan mogelijk als omleiding gebruikt", aldus Veen-Brom. Wethouder Kuijken kon desgevraagd nog niet zeggen of dit gegeven ook mee is genomen in de berekeningen.

En zijn kleine aanpassingen, zoals bijvoorbeeld kunstmatige bochten, dan niet mogelijk? ,,Het gaat voor een groot deel ook om gedrag van automobilisten. Dat kunnen we beïnvloeden door matrixborden te plaatsen die aangeven wanneer iemand te hard rijdt. Mogelijk biedt de snelfietsverbinding die we aanleggen tussen Bergeijk en het stedelijk gebied nog opties. We kunnen dan wellicht ook meteen kleine aanpassingen doen aan de Hobbel.”

Komende donderdag staat de overlast door de Hobbel op de agenda van de raadsvergadering.