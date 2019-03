Buurten, breien, binden bij open dag van 't Bint

Vanaf de drempelloze ingang worden de schappen met onder andere honing, kruiden en keramiek aandachtig bestudeerd, in de keuken worden boterzachte asperges en toastjes smakelijke hanenragout klaargemaakt en achter in de winkel kleit, breit en schildert jong en oud ijverig tijdens de gratis creatieve miniworkshops. Af en toe ontstaat er een lichte opstopping door de rollators en kinderwagens. Maar er worden vooral handen geschud en felicitaties uitgedeeld aan een stralende Joke Spapens en Toby Brekelmans die samen met de vele vrijwilligers en de professionals van GGzE en Severinus verantwoordelijk zijn voor dit sociale project. Want behalve het aanbod van streekproducten van ondernemers van het Land van Oirschot biedt 't Bint ook een laagdrempelige ontmoetingsplek in het dorp en dagbestedingsplaats voor zorgcliënten.

‘Inboedel’

Riekie Roefs knutselt vol nijver aan een luiertaart. Zij komt iedere middag bij 't Bint en behoort 'bij de inboedel' zoals ze zelf zegt. "Deze locatie is een hele verbetering. Het is veel groter en er is een grote kookruimte bij gekomen. Het is ook bijzonder prettig om in een apart kantoortje een gesprek te kunnen voeren, op de vorige locatie was niet zoveel privéruimte.

Een andere vaste bezoeker is Martien Peijnenburg. Hij kwam een aantal jaren geleden bij 't Bint terecht omdat er gitaarles werd aangeboden. Die heeft hij gevolgd en sindsdien is hij niet meer weggegaan. "Ik ben verknocht geraakt aan de mensen hier." Toch zag hij de verhuizing in eerste instantie niet zitten, zegt Joke Spapens. Hij dacht dat het nooit meer zo gezellig zou worden als dat het was. Maar bij de boerenovertrek vorige week gaf hij zijn ongelijk toe. Er verschijnt dan ook regelmatig een grote glimlach op zijn gezicht als bezoekers ook hém feliciteren met de nieuwe locatie.