Buurtgatse Opsteker voor Jan en Diny van de Ven

‘Bij participa­tie­be­drijf Kempen Plus mag niemand tussen wal en schip vallen’

9:12 BERGEIJK - De Bergeijkse wethouder Stef gaat met de WVK-groep in Bladel in overleg om te kijken of er in het nieuw te vormen participatiebedrijf Kempen Plus groepen buiten de boot vallen. Raadslid Fred Vermeulen (GL-PvdA) vermoedt van wel, Luijten meent van niet.