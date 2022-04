‘Buurtgezinnen’ viert feestje in Reusel met paardenworkshop

De kinderen komen allen uit een gezin waar enige ondersteuning nodig is en dat gebeurt met de steun in steungezinnen. ,,De ondersteuning verschilt per kind en per gezin,” legt Dianne Mariën, coördinator van Buurtgezinnen uit.

Met zijn tong nog net zichtbaar tussen zijn lippen borstelt Michel (4) de zwarte pony Chris. Het paard staat gedwee naast Clausje, de andere viervoeter uit de stal van Bianca Hendriks in Reusel.

Hindernisparcours

,,De kinderen mogen twee uur lang de paarden verzorgen, ook mogen ze met hen een hindernisparcours lopen. Omdat ze niet gewend zijn om erop te rijden lopen de kinderen erlangs, maar dat vinden ze al top”, legt Bianca uit. Ze is sinds kort gediplomeerd paardencoach en bood haar diensten aan.

,,We maken daar graag gebruik van”, zegt Dianne Mariën. ,,Normaal gaan de kinderen een dagdeel of een dag naar een steungezin, maar zo’n activiteit geeft toch weer andere energie omdat het een sociale activiteit is. Buurtgezinnen is een maatschappelijke organisatie die een gezin dat wat steun kan gebruiken (vraaggezin) koppelt aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig.”

Quote Natuurlijk is het bij mij thuis al druk met drie eigen kinderen Ellen Dirkx

De ouders van Michel kijken trots achter hem naar zijn activiteiten bij het paardje en ze zien dat hij er erg van geniet. Even verderop staat Ellen Dirkx die met haar gezin steungezin is voor een van de kinderen die wel wat hulp kan gebruiken. ,,Natuurlijk is het bij mij thuis al druk met drie eigen kinderen,” zegt ze. ,,Maar ik weet hoe belangrijk het kan zijn als sommige kinderen even uit hun thuissituatie zijn. Het is tevens de ontlasting van die thuissituatie, waar vaak nog meerdere kinderen zijn.”

Ezels

Intussen kijkt Michel naar twee andere kinderen die bij het paard Clausje de manen invlechten. Even verderop lopen enkele anderen de hindernisbaan met twee ezels. Bij elk onderdeel staan begeleiders die erop toezien dat de activiteit veilig plaatsvindt.

Buurtgezinnen werkt vanuit vier kempengemeenten en steeds meer vraaggezinnen melden er zich aan. Om al deze gezinnen een steungezin te kunnen bieden, zijn nieuwe aanmeldingen welkom. Aanmelden kan voor Bergeijk en Eersel: sara@buurtgezinnen.nl en voor Reusel-De Mierden en Bladel: dianne@buurtgezinnen.nl.