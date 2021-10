Buurtschouw Molenakkers Eersel: klagen over rioolstank en slechte paden

EERSEL - Woensdagmiddag trok een grote groep door de buurt De Molenakkers in Eersel om samen te constateren of de buurt heel, schoon en veilig is, en zo niet, wat er aan gedaan kan worden.

Na een jaar uitstel in verband met corona is de gemeente Eersel weer met de buurtschouw gestart. Daarbij wordt duidelijk wat er leeft en speelt in een wijk. Twee jaar geleden kwamen tijdens de buurtschouwen zeshonderd meldingen uit de vijf kerkdorpen en zeven wijken van Eersel: een aanslag op het ambtelijk apparaat. Nu spreidt de gemeente het beter: het ene jaar de dorpen, andere jaar alle wijken van Eersel.

Blindengeleidenhond en rolstoel

Het was een hele groep die woensdag op pad ging. Arian Wouters, medewerker dorpsparticipatie, trok de kar. Van de gemeente waren medewerkers van groen, van bestrating en riolering, van verkeer en van handhaving aanwezig. Ook burgemeester Wim Wouters en wethouder Steven Kraaijeveld liepen mee. Een delegatie van Platform van mensen met een Beperking (PMB) is er elke keer bij, met blindengeleidehond en rolstoel, en daarnaast dit keer voorzitter van de buurtvereniging De Molenakkers, Mieke Kerkhof.

Voorafgaand aan de buurtschouw inventariseerde de buurtvereniging in korte tijd via de sociale-buurt-whatsapp-groep, wat de wensen en suggesties zijn in deze wijk. Helaas werden daardoor niet alle inwoners bereikt. Kerkhof: ,,Er was te weinig tijd om de vraag te stellen in het lokale buurtkrantje De M’akker. Dat is de volgende keer zeker de bedoeling.”

Het rode pad door de Speelakker werd het meeste genoemd. Het is er vaak modderig. De gemeente doet er regelmatig nieuw rood split op, maar dat geeft af op schoenen. De suggestie wordt gedaan om het te vervangen door asfalt of fijngemalen puin.

Veel mensen klagen over de riolering. ,,Als putten stinken, komt dat doordat na het doorspuiten een stankafsluiter niet helemaal goed zit. Die kunnen we na afloop niet allemaal langslopen. Bewoners kunnen het beste per individuele put melden als ze er last van hebben”, volgens Kraaijeveld.

Quote Hier is de stoep wel heel erg smal, daar kan je niet met een rolstoel of rollator overheen Mevrouw Van Vliet

Mevrouw Van Vliet komt toevallig net naar buiten: ,,Ik had de oproep wel gezien in de app, maar dan denk je niet meteen overal aan. Maar hier is de stoep wel heel erg smal, daar kan je niet met een rolstoel of rollator overheen.”

In elke weg zit wel een kuil. De norm is dat het geen gevaar mag opleveren. Sommige fietssluisjes moeten beter passend worden voor rolstoelen. Helemaal weghalen is niet de bedoeling, het is een voetpad. Als kinderen daar hard doorheen fietsen en zo de straat op, kan dat gevaarlijk zijn. De PMB-delegatie zou het liefst zien dat de stoep bij elke afrit aangepast wordt: Eerst drie rechte tegels en dan een dubbele tegel die schuin afloopt naar de straat. Dat is iets voor bij een grotere herstructurering. De afdeling handhaving zal de eigenaren van overhangende bomen aanspreken om beter te snoeien zodat (slechtziende) mensen daar niet tegenaan lopen.

Quote Als we het meteen kunnen oplossen, is de schade het kleinst Wethouder Steven Kraaijeveld

Er is in ieder geval al veel verbeterd sinds de vorige schouw van twee jaar geleden. Na anderhalf uur was het meeste op het lijstje van de buurtvereniging bekeken en besproken. De volgende schouw is 13 oktober in Eersel-dorp. Wethouder Kraaijeveld wil nog wel één keer kwijt: ,,Het belangrijkste is dat mensen proactief gaan melden op de website van de gemeente. Wacht niet tot de volgende schouw. Als we het meteen kunnen oplossen, is de schade het kleinst.”