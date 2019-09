Buurtschouwen in gemeente Eersel

In de dorpen Wintelre, Vessem, Steensel en Duizel zijn dit voorjaar al buurtschouwen uitgevoerd door de gemeente, in samenwerking met de betreffende dorpsraden. Inwoners wezen het college van B & W op plekken waar iets te verbeteren was, of waar het dorp wensen had.

Kapotte speeltoestellen

De door burgers gesignaleerde aandachtspunten of problemen varieerden van problemen met groenonderhoud of onveilige verkeerssituaties tot slechte bestrating of kapotte speeltoestellen.

De meeste actiepunten in de genoemde dorpen zijn ondertussen opgepakt, meldt de gemeente. Zo zijn diverse trottoirs en oversteekplaatsen (deels) opnieuw bestraat en is er extra onderhoud gedaan aan speeltuintjes. Op diverse plaatsen is aanvullend groenonderhoud gepleegd. Niet alle verzoeken konden (nu al) worden ingewilligd, geeft de gemeente aan.

Ontbreken trottoirs

Eind augustus is ook de wijk Kerkebogten in Eersel bezocht. Hierbij werden 32 locaties bekeken, waarbij problemen met zichtbaarheid van straatnaamborden, laaghangende takken en het ontbreken van trottoirs (op verschillende plaatsen) zijn gesignaleerd.

Vanaf nu tot en met eind september worden er nog schouwen georganiseerd in Eersel en in Knegsel. Eersel is, vanwege de grootte, opgedeeld in zeven gebieden.