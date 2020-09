Café D'n Bel in Bladel moet twee weken op slot: ‘Ik geef toe: het was ook gewoon te druk’

,,Het was ook gewoon te druk. Dat moet ik toegeven. Dus de sluiting is terecht", steekt eigenaar Dave Visser de hand in eigen boezem. De manier waarop dat is gegaan, vindt de Bladelnaar wel vreemd. ,,Aanvankelijk kregen we te horen dat we twee weekenden niet open mochten gaan. Na die vrijdag zijn we op zaterdag en zondag ook dicht gebleven, maar gisteren, een week later, kreeg ik te horen dat we alsnog twee hele weken dicht moeten.”