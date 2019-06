Café, feestzaal en dorpshuis als Heilige Drie-Eenheid in Oostelbeers

Na twee jaar hebben ze hun draai wel gevonden, de uitbaters van De Kerk in Oostelbeers. ,,In april 2017 verliep onze vergunning voor De Leerfabriek in Oisterwijk, in juni konden Alwin Houwing en ik hier al beginnen”, vertelt Erik Haenen. Al snel sloot ook Marrick Verhoeven zich aan, vanwege zijn achtergrond in de techniek een welkome aanwinst. ,,Ik heb ook nog werkervaring in het gevangeniswezen”, lacht hij. ,,Daar heb ik wel geleerd hoe je de-escalerend te werk gaat.”