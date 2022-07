Caminopaal moet mensen inspireren om op pad te gaan; ‘Een rugzak en wandelschoenen, meer heb je niet nodig’

De twee vijftigers uit Wintelre zijn inmiddels ervaren pelgrims. Samen en alleen liepen ze al enkele keren naar het Spaanse Santiago de Compostela. In 2011 liep Jack voor het eerst de 900 kilometer vanaf het Saint-Jean-Pied-de-Port in Zuid-Frankrijk. Drie jaar later gingen ze samen op pad vanaf Porto.

Het beeld ‘De Pelgrimmer’

Noortje: ,,Ik wilde het ook ervaren. In vakantietijd liepen we naar Santiago en van daaruit naar Finisterre aan de kust. Toen is het caminovirus ook naar mij overgeslagen.” Sindsdien is ze er nog twee keer geweest. ,,Je wilt weer onderweg zijn. Een rugzak en wandelschoenen, meer heb je niet nodig. Het is een vorm van vrijheid, het is onthaasten en ont-moeten.” Inmiddels maakt ze al enkele jaren deel uit van het regiobestuur van het Genootschap van Sint Jacob. Haar man was van 2013 tot 2018 actief voor Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. Toen het gebouw in 2015 overging van de Broeders van Dongen naar de Stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm maakte en schonk hij het beeld ‘De Pelgrimmer’.

Quote Met de bewegwijze­rings­pa­len leggen we de verbinding van Wintelre via Vessem naar Vézelay en Santiago Jack Wilting

Jaren geleden haalde Jack met zijn vader Gerrit een twee meter lang blok arduin op bij een geruimd kerkhof in Kerkrade. Het plan om daarvan twee bewegwijzeringspalen te maken, voerde beeldhouwer Jack dit jaar uit. De ene staat nu in Wintelre, de andere brengt het echtpaar over drie weken naar vrienden die in het Franse Vézelay wonen. ,,Huberta en Arno hadden een herberg in Saint-Jean-Pied-de-Port. Omdat het daar te druk werd, zijn ze in Vézelay, een oude pelgrimsplaats in Frankrijk, een nieuwe begonnen met de naam L’Esprit du Chemin. Met de bewegwijzeringspalen leggen we de verbinding van Wintelre via Vessem naar Vézelay en Santiago”, legt Jack uit.

Tegel met Jacobsschelp

Voor de Wintelrese paal ontwierp hij een logo dat begint met de W van Wintelre en eindigt in de S van Santiago. In het midden heeft hij de wandelstok en knapzakstok uit het logo van de Franse herberg gehakt. Beide palen zijn voorzien van de bekende tegel met daarop de Jacobsschelp in geel en een gele pijl die de richting naar Santiago aangeeft. Op een messing plaatje staat de afstand in kilometers naar Santiago. De Franse vrienden wilden als symbool een spiraal op de paal. ,,Die staat voor hen voor openstaan voor nieuwe ervaringen, ontmoetingen en inzichten.”

Vanuit heel Europa zijn pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela. Die worden aangegeven met de gele pijl en gele Jacobsschelp op een blauwe ondergrond op onder meer bomen en kilometerpaaltjes. Jack: ,,In Spanje staan ook honderden palen. Onze paal is mogelijk de enige in Nederland.”

Een keer vanuit Wintelre lopen

In 2018 liep Noortje de route in haar eentje vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port. ,,Als je alleen loopt, maak je gemakkelijk contact met anderen. Je bent nooit alleen en ik heb me nooit onveilig gevoeld. Als je weer thuis bent, moet je weer terug in je dagelijkse ritme. Dat is echt moeilijk. Daarom is het zo fijn om weer op pad te gaan. Vrijwel iedereen die een keer gelopen heeft, gaat weer terug”, weet ze. Het stel heeft de wens om de camino nog een keer vanuit Wintelre te lopen. Jack: ,,De paal zal ons daar vanaf nu elke dag aan herinneren.”