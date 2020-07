Campagne Bergeijk: benut bestaande woningen beter

Een groot deel van de achtduizend bestaande woningen in de gemeente Bergeijk is groot en ruim, maar sluit daarom niet aan bij de vraag naar kleinere huizen van doelgroepen zoals senioren, alleenstaanden en starters. De raad stemde in maart in met het plan om die discrepantie te verkleinen. De gemeente is nu een campagne gestart met gelikte infographics om onder de aandacht te brengen dat inwoners meer met hun woning kunnen doen.