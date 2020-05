Campings eindelijk weer open voor bezoekers, maar het loopt nog niet storm

,,Ik durfde bijna niet te vertellen dat we naar Brabant zouden gaan", zegt Anne Poelstra uit Amsterdam. Mensen zouden toch wat vreemd op kunnen kijken als je in deze tijden naar het epicentrum van de crisis trekt, wil ze maar zeggen. ,,Maar we hebben het al heel lang geleden geboekt en we hoeven nergens heen want we hebben voor de hele week boodschappen gedaan", zegt ze bijna verontschuldigend. Ze is met haar gezin de eerste die een huisje betrekt op Camping De Paal in Bergeijk. Ze hebben de camping nagenoeg voor zichzelf. ,,Niet dat we bang zijn om boodschappen te doen, maar we willen niemand voor de borst stoten. Dat ze denken, want doen die toeristen hier.”