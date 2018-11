Caravanhouders Zwarte Bergen Luyksgestel laten het er niet bij zitten

Lepelaars is chaletbewoner op de camping. Hij is furieus over de gang van zaken. De caravanhouders moeten plaats maken voor 200 à 300 units voor arbeidsmigranten. Over drie jaar moet er een hotel komen met zorgwoningen. Lepelaars is bezig zijn mede-caravanhouders te mobiliseren om een vuist te maken tegen de voorgenomen sluiting van de camping. Hij wil graag overleggen welke stappen ze kunnen nemen. Bewoners lopen al dagen bij zijn chalet binnen voor informatie, omdat ze niet goed weten waar ze het anders moeten zoeken.