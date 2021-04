Caravanstalling van Frans Bos werd een dealerschap van Knaus Caravans

EDWESTERHOVEN - Timmerman/metselaar Frans Bos (83) bouwde in 1971 bij zijn nieuwe huis in Braambos eigenhandig een grote caravanstalling. Tijdens een bezoek aan de caravanbeurs dat jaar in de Amsterdamse RAI kwam hij in contact met de Duitse caravanbouwer Knaus en vanaf dat moment verkocht hij en later ook zijn dochter Gonny Jacobs-Bos (60) Knaus-caravans. Het caravanbedrijf bestaat 11 april 50 jaar.

Frans Bos kreeg via zijn zwager interesse in caravans. Hij verhuurde caravans en Bos deed de reparaties. Nadat hij bij zijn huis ook een caravanstalling had gebouwd, bezocht hij de RAI. ,,Ik had toen op de beurs goed rondgekeken en vond dat de caravans van Knaus en Tabbert er het beste uitzagen, zowel in afwerking als meubilair. Daardoor ben ik in contact gekomen met de importeur en nu verkopen we al 50 jaar de Knaus caravan in ons bedrijf.”

Doordat het bedrijf groeide, waren de oorspronkelijke 1100 vierkante meters te klein voor het groeiende aantal caravans dat in de showruimte stond. Daarom werd in 1990 nog eens bijna 600 vierkante meter door Bos bijgebouwd. Zijn vrouw Maria was de naaister. ,,Ons mam naaide de voortenten aan de caravans”, weet Gonny.

Knausvirus

Inmiddels was ook Rudy Jacobs als monteur in de zaak gekomen. ,,Mijn man Rudy is ook door het, zoals ik het altijd noem, ‘Knausvirus’ besmet geraakt en werkte enorm hard in het bedrijf. Toen mijn ouders het wat rustiger aan wilden doen, hebben wij het bedrijf op 1 januari 2002 genomen”, zegt oudste dochter Gonny. ,,Rudy was dagelijks tot in de late uurtjes bezig in het bedrijf en ook op zondag kon hij de werkplaats niet alleen laten.”

Zijn plotselinge overlijden in 2016 kwam als een klap, maar Gonny besloot om dan maar alleen verder te gaan. ,,Ze zei altijd: ,,Ik blijf het bedrijf runnen tot het echt niet meer kan”, weet haar dochter Ilona (39).

Gestroomlijnder

Bos weet nog dat het in het seizoen 1981-1982 erg slecht ging met de verkopen. ,,Knaus maakte toendertijd modellen die achterliepen op de concurrenten. Zodoende werd er weinig verkocht. In 1983 kwamen er gestroomlijnder modellen, waardoor de verkopen weer aantrokken.”

Bos werd in de beginjaren ook dealer van Avento en Biod. En tussen 1972 en 1984 verkocht hij ook vouwwagens van Alpenkreuzer en Trigano. Toen kwam ook schoonzoon Rudy in de vennootschap onder firma. Bos bleef tot zijn 65ste werkzaam in het bedrijf, maar komt nu nog graag bijna dagelijks op de koffie. Overigens heeft het bedrijf ook zeer trouwe klanten.

Zo komt Ad de Vries uit Eindhoven al vijftig jaar voor zijn caravan naar Westerhoven. De eerste caravan verkocht Bos in 1972 aan Jan Koolen uit Bergeijk. Het bedrijf heeft naast klandizie uit de regio zelfs een klant in Griekenland, eentje op Cyprus en eentje in Zuid-Afrika. Het jubileum wordt gevierd van 12 tot en met 18 april met een jubileumshow.

Info: boscaravan.nl.