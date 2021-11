‘Carnaval is meer dan bier en ranja drinken’

BLADEL - Nu het de 11e van de 11e is en de verkiezing van de vijftigste jeugdprins en -prinses van jeugdraad De Muggenlarven op 13 november plaatsvindt, is carnaval vol in beeld. Om dit feest en vooral de betekenis erachter onder de aandacht te brengen, riep Freek Bijnen van de Bladelse carnavalsvereniging De Muggezifters het scholenproject ‘Carnavals Academy’ in het leven.

Quote Ik ben van huis uit geen carnavals­vier­der. Dat gelal in een krokodil­len­pak door de kroeg, niets voor mij Oud-prins Freek Bijnen ,,Carnaval heeft een maatschappelijk karakter. De prins gaat op bezoek bij scholen en verzorgingstehuizen en doet daarmee iets terug voor het dorp”, vertelt Bijnen. ,,Ik vind het belangrijk dat kinderen weten dat carnaval meer is dan vijf dagen lang onbeperkt ranja naar binnen gieten en vet eten. Daarom heb ik zo’n zes jaar geleden de Carnavals Academy opgezet. Het is een scholenproject dat kinderen van groep 3 tot en met 8 in aanraking brengt met het culturele erfgoed van carnaval. Dit jaar zijn dat zo’n 500 kinderen.”

De Carnavals Academy biedt gastlessen aan over verschillende onderwerpen rondom carnaval. Die thema’s zijn per klas anders. Zo leren jonge kinderen meer over hoe je als prins wordt verkozen en komt de prins langs in de klas. Een ander onderwerp is: ‘Hoe bouw je een carnavalswagen?’ Per thema zijn er twee lessen: een gastles en een verdiepingsopdracht. De klassen bouwen dan bijvoorbeeld hun eigen wagen en maken een optocht door de school tijdens carnavalsvrijdag. De hogere groepen krijgen les in ‘tonpraten’ en doen een mini-zitting. Ook leren ze van geschiedenisdocent Harrie Fiers over de historie van carnaval.

‘Er komt meer bij kijken dan bier drinken’

,,Ik ben van huis uit geen carnavalsvierder. Dat gelal in een krokodillenpak door de kroeg, niets voor mij”, zegt Bijnen lachend. ,,Tot ik werd gevraagd prins carnaval te worden. Ik kom oorspronkelijk niet uit Bladel, maar werkte al wel vijftien jaar als sportcoördinator voor de gemeente. Ik ben betrokken bij de gymlessen op en buiten school, dus mensen kenden mij inmiddels.”

,,Het was een hele eer om prins carnaval te zijn en ik kwam erachter dat er meer bij komt kijken dan bier drinken”, zegt Bijnen. ,,Het is een maatschappelijke functie en daar houd ik van. Ik wil graag mijn sporen nalaten. Na dat jaar ben ik bij de vereniging gebleven en wilde ik iets doen voor de jeugd. Zo’n vijf jaar geleden heb ik de coördinatie van de jeugdraad overgenomen. Doordat ik veel op scholen kom met mijn werk, had ik al snel een ingang voor het scholenproject dat ik voor ogen had: de Carnavals Academy.”

Boef werd onthoofd op aswoensdag

,,Doordat ik zelf nooit wist wat het inhield, had ik een hekel aan carnaval. Maar nu ik er meer van weet, vind ik het heel bijzonder. Daarom wil ik dat kinderen er op die manier kennis mee maken”, zegt Bijnen. ,,Wist je bijvoorbeeld dat ze vroeger tijdens carnaval de grootste boef vrij lieten en hem nog één keer uit de ban lieten springen? Op aswoensdag was het dan gebeurd en werd hij onthoofd. Dat soort zaken leer je dan bij de geschiedenislessen in de Academy.”

De lessen starten na de kerstvakantie en lopen door tot en met carnaval. Ze zijn onderdeel van het cultuuraanbod voor de basisscholen in Bladel. Daarin werkt Bijnen samen met de cultuurcoördinatoren op de scholen. ,,Elke school mag zelf kiezen of ze de lessen inzetten. We bieden het kosteloos aan, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen meer leren over de achtergrond van carnaval.”