Carnaval uitgekleed, maar het prontente prinsenpaar krijgt mantel en steek

Carnavalskrant en - vlag

Voorzitter Eric Lavrijsen van carnavalsvereniging De Buurlanders wil het volksfeest toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. ,,Carnaval is al snel, maar we hebben toch een aantal activiteiten op de rol staan. Het ligt er aan hoe het virus zich ontwikkeld, of we online, offline of live wat van ons kunnen laten horen. Er komt in ieder geval een carnavalskrant. We gaan een vlag verkopen, die hopelijk veel in Buurtgat gaat wapperen.”