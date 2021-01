Carnavalsgigant in Hoogeloon: ‘Massa is nu even geen kassa’

HOOGELOON - Carnavalsliefhebbers trekken normaalgesproken in de januari­maand massaal naar Robbies Feestkleding in Hoogeloon. Maar dit jaar dus niet. De ‘carnavalsgigant van Brabant’, met een enorm assortiment carnavalskleding en -accessoires, zit op het coronaslot.

Vanaf de jaarwisseling zagen ze elk jaar vaste groepen carnavalsvierders binnenlopen, op zoek naar passende kleding. Ze kwamen uit Zwolle, Nijmegen en Utrecht. ,,Ze komen normaal gesproken uit het hele land en in die zin kun je eigenlijk wel van een soort carnavalstoerisme spreken”, zegt eigenaar/directeur Rob Bolte.

,,In het verleden gaf dat hier in de straat verkeersproblemen, maar in overleg met de gemeente hebben we enkele jaren terug een verkeersplan opgezet. Via bewegwijzering worden de kopers naar parkeerterreinen geleid en daarmee nemen we de overlast voor het dorp goeddeels weg.” Nu klinkt er even geen hoempapamuziek maar serene rust aan Hoofdstraat 18.

‘Andere start voorgesteld’

Na eerder oproepkracht te zijn geweest en inmiddels veertien jaar in vaste dienst, mag Hein Wouters zich vanaf 1 januari 2021 mede eigenaar/directeur noemen. ,,Ik had mezelf in mijn nieuwe positie een andere start voorgesteld en was van plan om flink te gaan knallen. Naast ons vaste personeel lopen hier normaal voor de opvang van de carnavalsdrukte zo’n 25 tijdelijke krachten rond. Dan is er carnavalsmuziek en een uitgelaten sfeer. Nu is het oorverdovend stil en extreem rustig, we missen de hectiek”, vertelt Wouters.

Wouters: ,,Naar schatting hebben we op dit moment 10.000 stuks carnavalskleding in ons magazijn en die voorraad blijft daar voorlopig. Het is jammer dat we onze jaarlijkse carnavalsomzet mislopen, maar we hebben meer pijlen op onze zakelijke boog. Dankzij een mooie zomer en herfst hebben we met de verkoop van (tuin)meubelen goede zaken gedaan.”

Emotionele achtbaan

Bolte heeft te doen met andere winkels die enkel draaien op de verkoop van carnavalskleding. ,,De steun die zij en wij van de overheid krijgen is minimaal en niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Ook bij ons is ‘massa nu even geen kassa’, maar gelukkig hebben wij meer poten om op te staan. We zijn vanaf de lockdown in een emotionele achtbaan terecht gekomen met goede en slechte tijden, emotie en onzekerheid.”

Ondanks de huidige lockdown ziet Wouters de toekomst met vertouwen tegemoet. ,,We zetten alle kanalen open. Ook online brengen we meubels aan de man. Dat vraagt servicebereidheid en veel energie en dan nog levert het slechts kruimels op. Maar we blijven positief.”