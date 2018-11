Carnavalswagens bouwen in oude sporthal Bladel

Prins Willem d'n Urste regeert Haoiboer­kes in Hooge Mierde

10:18 HOOGE MIERDE - In Hooge Mierde is Willem van den Borne verkozen tot de nieuwe prins van het Haoiboerenrijk. Hij gaat daar dit carnavalsseizoen de scepter zwaaien onder de titel prins Willem d'n Urste. Willem van den Borne is 35 jaar oud en in het dagelijks leven is hij werkzaam als financieel adviseur.