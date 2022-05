Cas (12) verloor beide opa’s aan kanker en doet nu wat hij kan: hij spaart kroonkurken voor KiKa

School voor Oekraïense kinderen in Praktijk­huis Bladel; ‘Na een dag was de lach terug’

BLADEL - ,,In het begin zaten kinderen vol spanning en vragen, maar we zien het plezier terugkomen”, vertelt Yvonne Maas. Zij heeft de leiding over de Oekraïense school in Bladel waar 35 leerlingen onderwijs krijgen in twee lokalen van het Praktijkhuis.

28 mei