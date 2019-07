Caspar van Hoek stopt als raadslid in Oirschot

Bergeijk kijkt uit naar Radio Bergeijk

10:21 BERGEIJK - De gemeente Bergeijk verheugt zich op de terugkeer van het legendarische VPRO-programma Radio Bergeijk. ,,Als ik mensen in het land spreek en we hebben het over Bergeijk, gaat het altijd over drie dingen: De Ploeg, camping De Paal en Radio Bergeijk", zegt wethouder Mathijs Kuijken. ,,Dus laat die uitzendingen maar beginnen.”