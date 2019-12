Casterense jeugd vindt zelf onderkomen voor carnavalswagens

Inmiddels zijn De Tegensputters, De Feestbeesten en ’t Zooike bezig om onderdak te realiseren aan de Wagenbroeken en de Heistraat. Carnaval Casteren 2020 staat weer in de steigers. De 15-jarige Niels van den Oetelaar (Feestbeesten) trok de stoute schoenen aan en benaderde jeugdcoach Tom Roijmans van de gemeente Bladel. Samen met de andere ‘daklozen’ Luuk van Loenhout (18, Tegensputters), de 13-jarige Matt Verbaant van ’t Zooike en enkele ouders werd een brainstormsessie gehouden, met resultaat.

De Tegensputters zijn bezig aan de Wagenbroeken een nishut op te bouwen. ,,We verwachten dat de nishut met Kerst dicht is”, legt Van Loenhout uit. ,,Maar er moet nog veel gebeuren.” Volgens Verbaant is de in Rotterdam op de kop getikte variantloods voor de Feestbeesten en ’t Zooike aan de Heistraat al goeddeels klaar.

Betrokken ouder Wilfred van den Oetelaar wil liever niet in de krant, want ‘ook andere ouders hebben bijgedragen aan het resultaat’. ,,Ik heb met name op het gebied van vergunningverlening goed en accuraat kunnen schakelen met de gemeente. In dat proces heb ik de jongeren zoveel mogelijk meegenomen. De families Van Rijthoven en Wilborts mogen van mij wel op het podium, zij hebben de locaties beschikbaar gesteld.”

Handen uit de mouwen

Ine van Gerwen is een van de andere betrokken ouders. ,,Ik probeer de financiële kant in de gaten te houden. Deze jongens en meiden steken vooral zelf de handen uit de mouwen met worstenbroodacties, verkoop van chocoladeletters en het ruimen van blad bij particulieren. Daarnaast halen ze zelf overal materialen vandaan, we hebben meedenkende sponsoren en enkele ouders financieren de kosten voor. Deze jongelui leren heel veel van dit soort processen.”