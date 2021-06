CDA Bladel: ‘Is een belasting voor arbeidsmigranten fair?’

BLADEL - De Bladelse gemeenteraad besluit in de volgende vergadering of er een verblijfsbelasting moet komen voor arbeidsmigranten. D66 is er een groot voorstander van en komt dan met een motie. CDA-raadslid Niels Beerens vroeg zich maandagavond af of het wel fair deze belasting op te leggen aan ‘mensen die van ‘s morgens vroeg tot ‘s avond laat aan het werk zijn en alleen een keer naar de Lidl gaan’.

De commissie Middelen mocht zich maandag uitspreken wat ze vindt van een document dat het college had opgesteld. B. en W. maakten dat nadat in november 2019 hierom gevraagd werd via een motie van D66. De vraag was: Kunnen wij forensenbelasting heffen bij arbeidsmigranten zodat die meebetalen aan Bladelse voorzieningen?

Het antwoord van het college is nee, want daar is die belasting niet voor. Een aanpassing van de toeristenbelasting kan echter wel. ,,Over het te heffen bedrag kunnen we het niet hebben, maar of we het gaan doen wel", concludeerde Dorus Daris (D66). De migranten gaan, als het doorgaat, evenveel betalen als de toeristen: 1,69 euro per persoon per nacht.

Quote De panden waar migranten wonen, zijn aangeslo­ten op het riool. Ze rijden over onze wegen, parkeren daar. Het lijkt ons redelijk dat ze daar ook aan meebetalen.” Dorus Daris, Fractievoorzitter D66 in Bladel

Daris wees erop dat iedereen in Bladel belastingplichtig is. ,,We hebben het pas over het nieuwe zwembad gehad. We kunnen dit extra geld goed gebruiken. Het is verder ook goed om te weten wie er in Bladel verblijft.” Toon van Dun (VHP) vond de vergelijking met het zwembad erg ongelukkig. ,,Eer je het weet staat er een stuk in de krant met daarboven ‘arbeidsmigrant betaalt het zwembad’. Daris gaf Van Dun daarin gelijk en kwam met andere voorbeelden. ,,De panden waar migranten wonen, zijn aangesloten op het riool. Ze rijden over onze wegen, parkeren daar. Het lijkt ons redelijk dat ze daar ook aan meebetalen.”

Vraagtekens

Volgens Chris Swaanen is zijn fractie, PRO5, voorstander van het gelijkheidsbeginsel. ,,Het lijkt me alleen moeilijk deze mensen op te sporen.” Beerens had daar ook zijn vraagtekens bij. ,,In de praktijk weten we van twee bedrijven waar er wonen. Dat is de Flexcampus in Hapert en Hotel Bladel. Er zijn ook veel locaties met migranten die we niet in het vizier hebben. Gaan we nu de twee anderen belasten die het juist goed geregeld hebben?

Wethouder Van der Linden wilde daar duidelijkheid in brengen. Het is redelijk iets te vragen voor het gebruik van voorzieningen, zei hij. Dat vraagt om een principiële uitspraak van de raad. ,,Het zijn de migranten die de belasting moeten betalen. Wij gebruiken de twee bedrijven om de bedragen te innen.”

Bladel Transparant wil eerst in de fractie bespreken wat de effecten zijn, gaf raadslid Paul Wouters aan. ,,We willen het er over hebben of we het reëel vinden een bedrag dat de toerist moet betalen, door te rekenen naar de arbeidsmigranten. Die afweging willen we eerst nog maken.”