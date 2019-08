CDA Eersel wenst helderheid over Lidl

EERSEL - Wat gebeurt er met de groene uitstraling en verkeerssituatie in de Nieuwstraat in Eersel als daar straks een nieuw, groter Lidl-filiaal verrijst? Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld om hier meer duidelijkheid over te krijgen van het college.

De christendemocraten vinden dat de gemeenteraad tot nu toe onterecht op afstand is gehouden bij het Lidl-dossier. ,,We moesten via deze krant de plannen van Lidl vernemen", zegt fractievoorzitter Henny van Dooren met enige verontwaardiging. De discountketen wil binnen de Nieuwstraat gaan verhuizen naar de locatie van de voormalige Rabobank. Daar gaat Lidl een nieuw, groter winkelpand bouwen.

De aan Lidl verleende omgevingsvergunning valt binnen de regels van het bestemmingsplan. Maar dat kan volgens Van Dooren geen vrijbrief zijn om de gemeenteraad in dit gevoelige dossier in het ongewisse te laten. ,,Zeker bij zo'n gezichtsbepalende locatie als de Nieuwstraat hadden wij het netjes gevonden als het college ons beter op de hoogte had gehouden."

Geluidshinder

Het CDA hekelt de onduidelijkheid die is ontstaan over aanvullende afspraken die zijn gemaakt tussen college en de supermarktketen. Die zijn deels bedoeld om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden, die vrezen dat de komst van Lidl meer geluidshinder en verkeersdrukte met zich meebrengt. Zo ligt er een plan om een drie meter hoge geluidswerende wand te plaatsen achter het pand.

Ook Lidl zelf heeft bij het college wensen op tafel gelegd over de inrichting van de winkel en het terrein. De discounter wil inpandig gaan laden en lossen, maar daarvoor moet het pand groter worden dan het bestemmingsplan toelaat. Het college wil hier in meegaan.

Op dit moment is het voor het CDA niet helder welke status die afspraken hebben: gaat het om intenties of zijn deze voornemens ook officieel bekrachtigd? De gemeente kon hier gisteren nog geen antwoord op geven.

Van Dooren: ,,Het inpandig laden en lossen zorgt voor minder geluidsoverlast. Mooi, maar dan moeten omwonenden wel de garantie krijgen dat Lidl dat ook echt gaat doen, en niet straks tóch buiten gaat lossen en de extra laad- en losruimte alsnog bij de winkel trekt."

Dat er veel groen achter het winkelpand moet wijken voor parkeerruimte baart het CDA en omwonenden eveneens zorgen. Van Dooren wil van het college weten of de Lidl-plannen binnen het beeldkwaliteitsplan passen. ,,Het verlenen van een vergunning is een bevoegdheid van het college. Maar hierin willen we toch een vinger aan de pols houden. De groene uitstraling in de Nieuwstraat moet behouden blijven."