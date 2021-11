CDA en PRO5 Bladel willen inzage in vorderingen plan Egyptische Poort

BLADEL - Het CDA en PRO5 willen eerder geïnformeerd worden over de verschillende deelprojecten van Egyptische Poort in Bladel. Wethouder Davy Jansen (BT) wil daar best aan voldoen. ,,Maar u heeft me zelf op het hart gedrukt om met een totaalplan te komen”, antwoordde hij.

De commissie Grondgebied had maandagavond een ‘stand van zaken Egyptische Poort’ op de agenda staan. Raadslid Sjan Vervoort (CDA) had liever nog wat schetsen en tekeningen ontvangen om een wat beter beeld te krijgen. ,,Ik krijg hele goede reacties over de plannen. Het wordt een gebied met sport en recreatie waar het goed toeven is. Maar het lijkt ons bijvoorbeeld niet wenselijk om een parkeerplaats voor campers tegen de voetbalvelden te leggen. Er wordt gesproken van zestig parkeerplekken voor campers. Is dat wel passend in dat gebied? Er gaat daar een recreatiefirma aan de slag. Wij zien daar het voordeel van onze inwoners niet in.”

Bovendien liet het CDA weten erg benieuwd te zijn naar de aansluiting van het gebied met de N284. ,,Wij horen dat er veel deelprojecten al klaar zijn. Daar willen we ter raadpleging wel een keer een plaatje van zien.”

Afweging maken

Marcel Roks (PRO5) maakte zich zorgen over de deelprojecten. ,,U bent volop aan de slag, maar wij weten van niks. Als je iets wil kunnen zeggen over de invulling van de parkeerplaats voor campers, moet je het grote geheel kennen. Dan kun je een afweging maken. Dat kan nu niet. Wij zouden graag een doorkijk zien op alle onderdelen. Straks als alles kant en klaar is, kunnen we ja of nee zeggen. Maar ik zou een oproep willen doen: Maak ons deelgenoot.”

Wethouder Jansen gaf aan dat er belangrijke stappen worden gezet. ,,Vorige week hebben we sessie gehad met de gebruikers van het sportpark en deze week is er die weer een. Ik heb er alle vertrouwen dat alle deelprojecten goed landen in het totaalproject.”

Volgende maand beslissing N284

Het college beslist volgende maand hoe het gebied Egyptische Poort gaat aansluiten op de N284. ,,Dan komt er weer iets vast te staan waar we weer mee verder kunnen.”

Alle deelprojecten komen uiteindelijk terecht in het totaalplan. ,,Dat moet u het volledige overzicht geven.” Jansen merkte op dat de gemeente overlegt met de belanghebbenden in het gebied, maar dat is de gemeenteraad in zekere zin eigenlijk ook, gaf hij toe. ,,Sterker nog: U gaat er over.” Hij kon daarom toezeggen de raad ter kennisgeving al inzage te geven in de vorderingen. De raad kan die nog tegemoet zien.