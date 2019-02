CDA’er in Bergeijk spreekt oppositie aan op gedrag sociale media: ‘U overschrijdt grenzen’

Van Geel: 'Teveel aan goedkope vluchten vanaf Eindhoven Airport’

31 januari WINTELRE - Gemeenschapshuis De Rosdoek in Wintelre is al aangekleed voor carnaval, maar woensdagavond was er toch nog een serieuze bijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport. Met feiten, getallen en emoties.