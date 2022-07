CDA Reusel-De Mierden neemt afstand van landelijke partij in stikstofkwestie; ‘We missen inzicht bij onze politieke leiders’

‘De maat is vol. Wij kunnen en willen ons niet scharen achter de actuele politieke standpunten en de handelwijze van de CDA-fractie in Den Haag, daar waar het gaat over het actuele landbouw- en stikstofbeleid. We missen de slagkracht en het maatschappelijk inzicht bij onze politieke leiders die ze zouden moeten hebben vanuit ons eigen landelijke partijprogramma’, zo staat in de advertentie. ‘Het geeft geen enkele pas dat onze mensen in Den Haag de grote belangen in ons agrarisch buitengebied niet willen laten meewegen in de ontwikkeling van het landelijke beleid.’