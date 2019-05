Celstraf voor illegale tabaksproductie in Hapert

VIDEO Verpleeg­kun­di­ge uit Vessem overleefde ternauwer­nood oefening Defensie tijdens hittegolf

12:57 VESSEM - Het had weinig gescheeld of Milou Waterschoot uit Vessem had een oefening op de hei van de landmacht niet meer na kunnen vertellen. Niet vanwege kogels of fysiek geweld, maar vanwege de hitte. Ze is een van de tientallen militairen in opleiding die tijdens oefeningen ernstig werden geveld door de hitte, blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla.