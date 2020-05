Center Parcs De Kempervennen op 29 mei weer open

In tropisch zwemparadijs Aqua Mundo wordt bijvoorbeeld gewerkt met tijdsloten. Er zullen gelijktijdig zo'n 175 mensen tegelijkertijd worden toegelaten in Aqua Mundo, licht woordvoerder Marthijn Tabak toe. „Dat is zo'n 10 vierkante meter per persoon. We beginnen voorzichtig.” De golfslag, de wildwaterbaan en de bubbelbaden - waar afstand houden lastig kan zijn - worden nog niet in gebruik genomen.