Centrale onderwijslocatie voor Oekraïense kinderen in de Kempen

In Herinnering Marinka van Brussels kenmerken­de lach is er niet meer; ‘Ze kende en groette iedereen’

Haar zo kenmerkende schaterlach is er niet meer. Marinka van Brussel (1963 - 2022) lachte altijd om alles, was extravert en hield van plezier in het leven. Maar aan alle vrolijkheid kwam abrupt een einde. De dag dat ze 59 jaar werd zou haar laatste levensdag zijn: ze overleed op 12 maart van dit jaar in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hersenbloeding.

