‘Centrum Bergeijk mag sappiger worden’, vindt de nieuwe centrummanager Stefan Veroude

Centrummanager Stefan Veroude wil dat centrum van Bergeijk een belevingsboulevard wordt.

,,Ik heb vanaf mijn vijftiende een eigen bedrijf in kinderentertainment. Dat doe ik nog steeds, maar dat is de laatste jaren wel steeds meer in de richting van volwassenen gegaan met grote projecten, zoals de organisatie van de Winterfeesten in Reusel, Kempische Fashion, Vrienden van Sint-Joris in Hoogeloon en de theatertour van zanger Tommie Christiaan in Alkmaar. De laatste drie jaar deed ik de marketing van Phantasialand in het Duitse Brühl.”

Dat Veroude veelzijdig is, bewijst ook dat hij in 2014 werd uitgeroepen tot de Beste Kerstman ter wereld. ,,Ik wil graag in mijn werk mensen verbinden en nieuwe mensen leren kennen.’’ Als centrummanager van de winkelstraten Hof, Meester Pankenstraat en Burg. Magneestraat is hij verantwoordelijk voor het economisch aantrekkelijk maken van dit winkelgebied.

Albert Heijn is een enorme trekker

Hij juicht de komst van de Albert Heijnvestiging op Hof Noord toe, omdat dat volgens hem een enorme trekker is. ,,Je hebt aan de ene kant straks de Jumbo en aan de andere kant de AH, met daartussenin het recreatiegebied. Ik noem dat het haltermodel”, legt hij uit. ,,Mensen zijn altijd in paniek als er veranderingen komen, maar met zeventig extra parkeerplaatsen moet het lukken”, zegt hij over de zorgen van bewoners dat die er te weinig zouden zijn.

In het centrumgebied zijn nu 32 winkels, acht horecapanden en diverse bedrijven die diensten verlenen. Leegstand bestaat nauwelijks in Bergeijk en is daarmee een uitzondering in de regio. ,,Het voelt als een gespreid bedje, mijn voorgangers hebben al veel gedaan. Niek Mares moest alles nog uitvinden en Bèr Timmermans zorgde voor de structuur. Ik ben de gouden combinatie; ik ga zorgen voor structuur en meer zichtbaarheid. Ik heb overigens na zitten denken over welke type winkel ik nog miste, maar ik kon niks bedenken.” Hij benadrukt dat er veel vrijwilligers zijn die de schouders eronder zetten en ook de gemeente Bergeijk werkt goed samen met hen.

Quote Op het plein rondom de kiosk moet een waterpar­tij komen en meer speeltoe­stel­len Stefan Veroude,, centrummanager

Mensen moeten langer in centrum blijven

Veroude wil wel dat de mensen langer gaan verblijven in het centrum van Bergeijk. ,,Ik wil de verblijfsduur vergroten; er moet meer interactie komen. Zo vind ik het plein rondom de kiosk erg kaal. Er moet daar een overkapping komen met een waterpartij en meer speeltoestellen voor kinderen. In het DNA-boek van Bergeijk staat dat het een kindvriendelijke gemeente is.”