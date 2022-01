Centrummanager Hapert: ‘We willen allemaal hetzelfde: behoud van levendigheid’

Marije Fransen-Dona is deze maand begonnen als de eerste centrummanager voor Hapert. Ze gaat zich inzetten voor winkels, horeca en bedrijven in het dorp.

Ze wil werk maken van de kracht van Hapert: ,,Hier vind je amper landelijke ketens. Bijna alle winkels zijn eigendom. Het zijn vaak familiebedrijven met een lange traditie en gespecialiseerd in een klein deel van de markt. Dat trekt klanten die vaak voor één specifieke zaak hier naar toe komen. Die moeten we laten zien, wat er nog meer te beleven is in het dorp.”

In de veertien jaar dat Fransen-Dona in Hapert woont, heeft ze het dorp tot in zijn vezels leren kennen. Ze trok mede de kar bij de dorpsquiz en helpt achter de schermen bij de voetbalclub. Daarnaast was ze mede-initiatiefnemer voor kantorenverzamelgebouw ‘De Oude Jongensschool’. Haar ontwerpbureau Kleur M verzorgt voor veel bedrijven, verenigingen en instellingen een logo en huisstijl. Zo ontwierp ze het logo voor MFA (gemeenschapshuis) Hart van Hapert. Vorig jaar zorgde ze er, samen met vriendin Hilde Scholtens, voor dat het postagentschap bewaard bleef door het opzetten van een nieuwe winkel De Hapertse Hofdame.

Vanzelfsprekendheid

Zo beschouwd lijkt haar benoeming een vanzelfsprekendheid. Er ging wel een officiële sollicitatieprocedure aan vooraf, verduidelijkt ze. ,,Ik ken de lijntjes in Hapert. Die zijn kort. Ik kan ze verbinden. Die wisselwerking is mooi. Ik ga wel proberen om nog meer mensen erbij te betrekken. Bijvoorbeeld in werkgroepen, die ik wil opzetten.”

Quote Overal wordt gewerkt en er staat geen winkel leeg Marije Fransen-Dona

De nieuwe centrummanager start op een moment dat Hapert in een positieve flow zit. De MFA gaat dit jaar open, er ligt een dorpsvisie en het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) zorgt voor een goede belangenbehartiging bij de gemeente. ,,Overal wordt gewerkt en er staat geen winkel leeg”, aldus Fransen-Dona. Een licht vertekend beeld, omdat winkel De Boemerang en café ’t Huukske plaats maken voor woningen. De pas gesloten modewinkel Straatman daarentegen verandert in een eigentijdse ‘multi-brandstore’ waarin jonge ondernemers gaan samenwerken in de modebranche.

Geen koopzondagen

,,We willen allemaal hetzelfde. Dat is behoud van levendigheid voor Hapert. Dat is ook mijn opdracht”, zegt de Hapertse. ,,Er is al heel veel geprobeerd. Ik ga het weer opfrissen.” Koopzondagen horen daar nog niet bij. ,,Dan sta je als winkeleigenaar zeven dagen in de week te werken. Extra activiteiten op koopzaterdagen is aantrekkelijker.”

Het centrummanagement Hapert is een project van mkb Hapert. De gemeente Bladel betaalt de helft van het project. Marije Fransen-Dona is voor 3 tot 5 uur per week aangesteld.