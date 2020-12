Chilljeugd laat dieren Kinderboerderij Bergeijk los; aangifte gedaan

Alles draait om het plaatselij­ke hotel voor Steensel­naar van het jaar Ria Vroegh (79)

20 december STEENSEL - Ria Vroegh legde zaterdag maar even haar krantje aan de kant toen leden van de Steenselse dorpsraad bij haar op de de stoep stonden. Ze toonden haar een presentatie over de 55 jaar die ze al werkzaam is in het plaatselijke hotel. Maar hun bezoek had nóg een reden. Ze was verkozen tot Steenselnaar van het jaar.