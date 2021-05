Chinees-Indisch restaurant Bergeijk maakt plaats voor lunchroom en shop

BERGEIJK - Chinees-Indisch restaurant Wan Fung in Bergeijk maakt waarschijnlijk in september plaats voor een lunchroom en shop van Anders van Smaak. Deze lunchroom en shop zit nu nog in een pop-upwinkel gevestigd op ’t Hof naast de Zeeman.

Of het restaurant daadwerkelijk al in september uit het pand zal vertrekken is nog even de vraag. De eigenaren van het restaurant, de familie Qu, hebben zelf aangegeven dat zij willen stoppen met hun restaurant op de locatie op ’t Hof, aldus de eigenaar van het pand, Fred Das van Akizy 18 BV. Ze zoeken volgens hem nog naar het ‘juiste moment’ om te stoppen.

Das heeft hen op basis van hun wensen een ontbindingscontract voorgelegd, waarbij ze op 1 september het pand Hof 13 verlaten. ,,De familie Qu heeft zelf de einddatum en de afkoopsom bepaald. Het huurcontract dat nog tot juli 2022 liep is daarmee dan ook opgezegd.” Ook is Das van plan hen een verhuisvergoeding (‘Ook al hoef ik dat eigenlijk niet te doen’) te geven.

Maar mevrouw Junfen Qu heeft tot op heden het ontbindingscontract nog steeds niet ondertekend. Ze twijfelt nog. Qu zegt dat ze het vervelend vindt dat haar klanten al denken dat de zaak reeds is gesloten. ,,Sommigen dachten dat we al op 1 januari waren gesloten, maar we zijn nog steeds open.”

Ze wil haar restaurant graag op een andere plek voortzetten, maar ze heeft nog geen andere locatie gevonden. ,,Ik ben nog aan het zoeken. Mijn kinderen zitten op de middelbare school in Eersel en het zou fijn zijn als we iets in de buurt kunnen vinden, zodat ze daar naar school kunnen blijven gaan”, vertelt ze.

Das heeft het pand een jaar geleden gekocht en wil daar voor zijn vrouw Chaya Cox via haar stichtingen Rensis.nl en de stichting Anders van Smaak een lunchroom/winkel in vestigen.

Via de stichting Anders van Smaak kunnen mensen met een geestelijke beperking als dagbesteding daar aan de slag in de bediening en bij de bereiding van de lunch. Anders van Smaak heeft een eigen bakkerij in Valkenswaard en de producten daarvan worden straks dus ook in Bergeijk verkocht. Deze stichting komt over twee weken bij SBS6 op televisie, weet Das te vertellen.