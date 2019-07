Chocolade met een vleugje extreem uit Bladel

In 2005 inspireerde de fascinatie voor cacao en chocolade haar om een eigen bedrijf in Bahrein te starten. ,,In heel het land was geen lekkere bonbon te koop", vertelt ze.

Moorse invloeden

In die periode sloot dochter Najah zich bij haar aan. Na een studie rechten en een diplomatieke baan in Brussel, was ze ook op zoek naar een andere invulling van haar leven. Die vonden ze samen, terug in Nederland. Eerst in Eindhoven op Strijp-S, maar in mei 2018 startten moeder en dochter in Bladel een winkel met hun eigenzinnige wijze van bonbonbereiding op basis van Moorse invloeden: ,,Chocolade met een vleugje extreem", typeren ze hun product. ,,We blijven creatief op zoek naar nieuwe smaken, maar we gaan niet met de trends mee", zegt Najah. Ze moet zich soms inhouden: ,,Experimenteren is leuk, maar klanten moeten de tijd hebben om producten te leren kennen."