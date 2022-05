Chroom, gecapitonneerd leer en ronde koplampen op de markt in Eersel

Vol Verhalen

Samen met zijn schoonzoon heeft Bert Jacobs (73) voor het eerst de tour gereden. Hij woont nog niet zo lang in Eersel, in de buurt van zijn kleinkinderen die nu vrolijk achter het stuur van de stilstaande wagen zitten: een zelfgebouwde Burton op basis van het chassis en motor van een deux chevaux. Hij heeft er acht maanden, dag en nacht aan gewerkt. ,,Over elk detail is nagedacht”, aldus zijn dochter. Jacobs is ook lid van de 2CV Kitcar club. De leden gaan elk jaar een week samen toeren in Duitsland of Frankrijk. ,,Als dan op de camping een motorkap omhoog gaat, is het net een zwerm bijen”, lacht Jacobs.