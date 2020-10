Cliënten van failliet HSPO Zorgpunt weer voorzien van zorg

Één van de personen die het even moest doen zonder thuiszorg was Juliëtte Berben-Sterken (91) uit Valkenswaard. ,,Na twee dagen was het geregeld”, vertelt haar zoon Gerhard Overweg (66), die vorige maand in eerste instantie door zorgverzekeraar CZ werd verwezen naar HSPO, maar die gaf volgens hem niet thuis. Overweg nam tijdelijk de zorg in de ochtenduren op zich, bovenop de hulp die hij zijn moeder in de avonduren al bood. ,,Uiteindelijk heeft CZ zijn verantwoordelijkheid genomen. Ze hebben ons ondergebracht bij Verpleegservice Verbaandert in Nuenen.”

Geen zorg

Dat niet iedereen meteen de beschikking had over zorg, had volgens een woordvoerder van CZ te maken dat HSPO niet meteen failliet werd verklaard. ,,Nadat het bekend werd zijn we met andere zorgverleners gaan praten om cliënten onder te brengen. Voor mensen die zich bij ons hebben gemeld zijn we aan de slag gegaan. Iedereen is weer van zorg voorzien of bij Rinette Zorg of bij een andere zorgverlener.”

De Eindhovense thuiszorgorganisatie Rinette Zorg nam begin deze maand een deel van het op 10 september failliet verklaarde HSPO Zorgpunt over. Het gaat om zeventien van de 65 medewerkers en de cliënten in Eersel, Valkenswaard en Eindhoven die nog niet elders waren ondergebracht. ,,We boden in Eersel al huishoudelijke verzorging en individuele begeleiding aan. Daar voegen we verpleging en verzorging in Eersel en Valkenswaard aan toe, in Eindhoven, Best en Nuenen deden we dat al”, zegt Elmar Brantjes, manager verzorging en verpleging bij Rinette Zorg.

Alternatief

De andere cliënten van de Eerselse zorgorganisatie zijn met behulp van zorgverzekeraars, HSPO Zorgpunt en curator elders ondergebracht. ,,Een aantal verzekerden heeft tijdelijk zonder zorg gezeten”, laat een woordvoerder van zorgverzekeraar VGZ weten. ,,Vijf mensen hebben zich bij ons gemeld en daarvoor hebben we een alternatief geregeld. Alle anderen zijn herplaatst door HSPO Zorgpunt zelf of de curator. Al onze verzekerden ontvangen weer zorg.”

In de periode vanaf het faillissement tot 1 oktober hebben de werknemers van HSPO nog ongeveer 85 cliënten van zorg voorzien. ,,Na één oktober waren er nog zo’n vier cliënten in Tilburg en omgeving die een paar dagen beperkt zorg hebben ontvangen”, laat de curator weten. Inmiddels zijn ook zij ergens ondergebracht.

Alle cliënten ontvangen weer hulp. Overweg hoeft overdag zijn moeder niet meer te helpen bij het aantrekken van haar steunkousen of met het insmeren van een crème voor haar huid. ,,Ik sta voor haar klaar als het nodig is, maar ik heb ook een eigen gezin en werkzaamheden. De zorg is nu beter geregeld dan het was. Ze houden haar goed in de gaten.”