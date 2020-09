Coalitie Bladel wil beter onderhoud sportvelden

CafetariJ­oll in Hapert stopt ermee, stel heropent cafetaria

10 september HAPERT - Cafetaria CafetariJoll in Hapert is ermee gestopt. De snackbar, gevestigd aan de Oude Provincialeweg in Hapert, is slechts twee jaar open geweest. Destijds is het pand volledig verbouwd en opgeknapt.