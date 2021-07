Coalitie Eersel kiest voor ‘all you can eat’: oppositie waarschuwt

Het geheel aan plannen staat beschreven in de Voorjaarsnota, die de gemeenteraad dinsdagavond vaststelde. Het CDA gaf die voorkeur zelf wel aan. Het zwembad en de inrichting van Steensel staan voorop. Als de N69 klaar is en de aan- en afvoerwegen gaan open, moet de Eindhovenseweg aangepakt worden. Verder heeft Steensel lang genoeg moeten wachten op de herinrichting van het Kerkplein, merkte Huijbregts op. De kerk zelf moet gemeenschapshuis worden. ,,Steensel heeft bij dorpsontwikkelingsplannen nooit overvraagd. Het is nu het moment om door te pakken”, zei hij.

Goede dingen

Fraude bij KempenPlus

Henri Wijnands (Kernbeleid) gaat er van uit dat de Eerselnaren een zware lastenverzwaring staat te wachten als alle plannen doorgaan. Een plan om in de gemeente honderdduizenden bomen te planten vond hij ‘niet te betalen'. Ook wat het nieuwe zwembad betreft wil hij graag meer duidelijkheid hoe zo'n plan dan in elkaar steekt. Een kritische noot kwam ook van D66-raadslid Paul van Boxtel. Hij noemde enkele ontwikkelingen waarvan het voor Eersel nog onduidelijk is wat dat financieel te betekenen heeft, zoals de fraude bij KempenPlus en de stikstofproblematiek.

Wijnands was niet te spreken over de All you can eat-aanpak van Kennis. ,,U maakt geen enkele keuze, gaat flink uitgeven en schuift problemen voor u uit. Het volgende college mag het oplossen.” De aangesprokene ging daar niet op in. ,,Wij beslissen per voorstel wel hoe de situatie is.” Uiteindelijk stemden alle fracties in met de Voorjaarsnota. Alleen Sophie Tinnemans (CDA) stemde tegen. Zij vond dat het stuk niet aansloot bij de financiële werkelijkheid van de gemeente.