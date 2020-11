Coalitie Eersel repareert schade

Delen per e-mail

Een kopje koffie per maand of meerdere pakken koffie waar gaat het over? De lastenverzwaring voor de inwoners van Eersel werd tijdens een discussie uitgelegd met behulp van koffie. Een gemiddeld huishouden van vier personen betaalt volgend jaar 313 euro aan ozb, dat is bijna 22 euro meer dan dit jaar.

Jos Heezemans (Eersel Samen Anders) vond de verhoging per maand meevallen. ,,Minder dan een kopje koffie in een restaurant.” Daar keek de oppositie anders tegenaan. Volgens Henri Wijnands (Kernbeleid) blijft het niet bij dat kopje koffie. ,,Er wordt nog vanuit gegaan dat de afvalstoffenheffing gelijk blijft, maar iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat die omhoog gaat en dan heb je ook nog andere lasten zoals de zorgverzekering.” Het zal gaan om pakken met koffie die minder gekocht kunnen worden.

Sigaar uit eigen doos

Tijdens de behandeling van de begroting was er geen meerderheid om de kosten van de inwoners lager te houden. Die meerderheid was er wel voor ondernemers. De raad deed een verzoek aan het college om volgend jaar geen precario- en reclamebelasting te heffen. Deels een sigaar uit eigen doos, omdat opbrengsten uit reclamebelasting gaan naar Stichting Promotie Eersel en van het geld activiteiten voor ondernemers worden georganiseerd. Alleen Sophie Tinnemans (CDA) was tegen. Ze vond het wel een sympathiek gebaar, maar ziet andere regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Heezemans zei te begrijpen dat de inwoners niet blij worden van de verhoging van de ozb, maar vond die wel noodzakelijk om projecten, zoals fietspaden, te realiseren en om te voorkomen dat de gemeente onder preventief toezicht komt van de provincie. Wethouder Steven Kraaijeveld zei vorige week daarover dat de gemeente onder preventief toezicht zou komen als de ozb-verhoging niet doorging. Het schrappen van een Visit Eersel Manager en projectleider vrijetijdseconomie was volgens hem niet voldoende om dat te voorkomen.

Weerstand

Een minderheid in de raad vond de komst van de manager en projectleider niet nodig. Ook was er weerstand dat er geld bij de inwoners moet worden gehaald door middel van een verhoging van de ozb van 7,5 procent, daarin zit ook 1,5 procent inflatie. Oppositiepartijen meenden dat het een kwestie van keuzes maken was om de verhoging van de ozb te beperken tot de indexering. Uiteindelijk moest de oppositie het hoofd buigen.

Vorig jaar had de oppositie een tijdelijke meerderheid vanwege het ontbreken van twee raadsleden uit de coalitie. De opgelopen schade werd door de coalitie gerepareerd. Toen kwam er geen ozb-verhoging en ging de komst van de Visit Eersel Manager niet door. Nu komt die er alsnog op projectbasis. De aandacht voor de vrijetijdseconomie is niet alleen bedoeld om meer toeristen te lokken, maar ook voor de inwoners uit de zes kernen. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk.

De begroting werd ondanks tegenstemmen van het CDA en Kernbeleid aangenomen, zodat duidelijk is waar de gemeente zijn geld komend jaar aan uitgeeft.