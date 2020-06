Coalitie en oppositie Eersel botsen over Kempische zonne-en windparken

Schaapskud­de ruimt op in Bergeijks natuurge­bied De Plateaux

16 juni BERGEIJK/VALKENSWAARD - Een goed onderhoud en evenwicht in al dat groen in natuurgebied De Plateaux is belangrijk om het aantrekkelijk te houden. En daarom ‘jaagt’ de natuurvereniging zo af en toe een kudde schapen in hun heide. Met de boodschap te grazen voor diversiteit, oftewel meer plantjes en beestjes. Sinds vorige week zijn ze opnieuw op visite.