Cokegebruik in Oirschot wordt ‘met de mantel der liefde bedekt’, vooral in De Beerzen is het ‘problematisch’

Eind vorig jaar was er een ‘incident’ in De Beerzen, waarvan in de dorpen al snel rondging dat het verband hield met drugs. Over de aard ervan wil wethouder Esther Langens niet in detail treden maar het leidde wel tot onrust. Een groep ongeruste inwoners verenigden zich in een actiecomité en vroegen zich af waarom de gemeente niets deed.